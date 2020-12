Toro, Giampaolo: “Pronti per l’Udinese. Contestazione? Anche noi insoddisfatti”

Il tecnico anticipa la sfida di domani: "Derby perso per i dettagli. Caso Segre? Un'ingenuità, ma non lo crocifiggiamo"

Marco Giampaolo non perde la calma e pensa al futuro dopo la sconfitta nel derby della Mole. Il tecnico dei granata ha parlato della prossima sfida, in programma domani alle 18, contro l’Udinese, in conferenza stampa.

“Ci siamo preparati per l’Udinese: sarà una partita ostica contro una squadra in un buon momento di forma – ha detto il tecnico granata -. Servirà lucidità e pazienza, adesso non dobbiamo guardare in faccia ai nostri avversari”.

“DERBY PERSO PER I DETTAGLI”

Giampaolo è anche tornato a parlare della sconfitta nel derby della scorsa settimana: “Contro la Juve abbiamo perso per dettagli. Bisogna curare i particolari: stiamo attraversando un momento difficile, ma abbiamo lavorato tanto in settimana per evitare di prendere altri gol come quelli dello Stadium”.

“CONTESTAZIONE? ANCHE NOI INSODDISFATTI”

Dura è stata la contestazione dei tifosi in settimana al Filadelfia, argomento del quale il tecnico granata è tornato a parlare: “Siamo insoddisfatti anche noi per questa mancanza di risultati. Io e i ragazzi però stiamo pensando solo al Toro: vogliamo superare questo momento”.

“CASO SEGRE? UN’INGENUITA’, MA NON LO CROCIFIGGIAMO”

Giampaolo ha speso anche due parole per Jacopo Segre, contestato dai tifosi dopo aver postato una foto online con la maglia bianconera di Dybala dopo il derby: “Ha sbagliato, è stata un’ingenuità, ma lui è un ragazzo serio. Deve imparare dai suoi errori, ma ora non serve crocifiggerlo”.