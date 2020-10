Toro, Giampaolo: “Sapevo che avremmo incontrato difficoltà, speravo di far punti”

Marco Giampaolo dice di non essere sorpreso dai problemi evidenziati dal suo Toro: “Mi aspettavo un inizio difficile, però speravo di fare punti”, ammette dopo l’ennesimo ko rimediato contro il Cagliari. “Paghiamo la discontinuità nel lavoro, tra il rinvio del match col Genoa alla pausa per le nazionali. Quando troveremo la possibilità di lavorare e gli uomini, risaliremo”.

La scelta di puntare su Rincon playmaker non ha pagato: “Sa fare un po’ tutto, non è un regista ma è sempre dentro la partita”, spiega il tecnico granata. “Abbiamo dovuto fare delle scelte in sede di mercato e abbiamo preferito investire in attacco con Bonazzoli“.

L’unica nota positiva è rappresentata da Belotti: “Fa rabbia non aver capitalizzato i suoi quattro gol. Gojak? L’ho visto solo sabato, per me è una mezz’ala. Speravo di fare qualche punto oggi, ho visto delle cose buone ma purtroppo abbiamo perso lo stesso”.