Toro, Giampaolo sorride: “Felice per la vittoria, mai sentito sfiducia da parte della società”

“Sono felice per la vittoria, non ho mai avuto sfiducia da parte della società. Ma non mi sento ancora al sicuro: per questo dico di non voler abbassare il livello dell’attenzione”. Così Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Parma nel pomeriggio di oggi.

Il tecnico dei granata si è detto finalmente soddisfatto della sua squadra, tornata al successo in campionato dopo quasi due mesi: “Abbiamo superato qualche difficoltà incontrata in precedenza. La gestione del vantaggio potevamo farla meglio, ma nel secondo tempo abbiamo giocato bene e abbiamo chiuso la partita”. “Sirigu e Izzo? Sono due giocatori forti, e Izzo ha fatto un gran gol – ha aggiunto Giampaolo -. Non ho mai messo in discussione le loro qualità, le cose da mettere a posto sono altre”.