Toro, il ds Petrachi lascia il club e passa alla Roma: il comunicato

Adesso è ufficiale: il Torino saluta il ds Gianluca Petrachi, che passa alla Roma. Ufficialmente rescisso il contratto che legava il direttore sportivo ai granata: l’annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale, dopo che la Roma, in giornata, aveva ufficializzato il tutto. Ecco il comunicato ufficiale:

“Il Torino Football Club comunica di aver concordato con il Direttore sportivo Gianluca Petrachi la rescissione del contratto in scadenza il 30 giugno 2020. La Società ringrazia Gianluca Petrachi per il contributo nella crescita del Club in questi dieci anni con l’augurio di buon lavoro nel prosieguo della sua carriera.”

(da torinofc.it)