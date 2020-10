Toro, ingaggi da Europa. I granata spendono più di Atalanta e Sassuolo

Almeno per quanto riguarda gli stipendi, il Toro sarebbe da Europa. O comunque lì vicino, essendo l’ottavo monte ingaggi di tutta la A. Si parla di quasi 50 milioni di euro, distante anni luce dalle prime sei e a ridosso della Fiorentina settima, distante appena quattro milioni. Sono calcoli al lordo, ovviamente, ma ciò che impressiona è che l’Atalanta, da diverse stagioni ai vertici del calcio italiano, sta sotto al club di via Arcivescovado di una decina di milioni, mentre il Sassuolo non arriva nemmeno a 40 e si ferma a 35. Numeri che portano a delle riflessioni, specialmente rispetto all’attuale posizione in classifica che occupano i granata.

Top player

Sono entrambi in Nazionale, anche se Sirigu difficilmente verrà schierato domani sera dal ct Mancini e Belotti è squalificato, ma nel Toro non hanno rivali, almeno in quanto a stipendio.

