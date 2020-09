Toro, la prima di Giampaolo: “Dobbiamo scoprire chi siamo con orgoglio e responsabilità”

“La Fiorentina? Una squadra tosta, che si è rinforzata. Non dobbiamo farci giocare dalla partita, è quello che sto dicendo ai ragazzi. Scendiamo in campo per dare tutto”. Parola di Marco Giampaolo, che ha introdotto la prima di campionato (in programma domani alle 18) contro i toscani.

“Come sta il Toro? Abbiamo fatto solo tre amichevoli con tante assenze – ha detto il tecnico -, quindi non so ancora il livello della squadra. Ora dobbiamo scoprire chi siamo con orgoglio e senso di responsabilità, i calciatori ci metteranno la qualità. Mercato? Le trattative le lascio al direttore”.