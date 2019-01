Toro, la rimonta riesce a metà. El Shaarawy “gela” i granata sul più bello

Mastica amaro il Toro che, proprio sul più bello, dopo aver riagguantato il pari, si fa beffare dal “Faraone” e incassa la sua prima sconfitta esterna della stagione. Spettacolare 3-2 tra Roma e Torino nel primo anticipo della prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A. All’Olimpico, alla fine, la spuntano i giallorossi in un match denso di emozioni.

ROMA AVANTI NEL PRIMO TEMPO

Contro l’undici di Mazzarri, costretti a fare a meno di Baselli e Meité, con Rincon e Ansaldi piazzati in mediana e spesso in difficoltà contro gli inserimenti, tra le linee, di Pellegrini e Cristante, la squadra di Di Francesco affonda subito il colpo e va in vantaggio, dopo 15 minuti di gioco. La marcatura è di Zaniolo la cui bordata si infila sotto la traversa. Il raddoppio arriva al 34′ su calcio di rigore trasformato da Kolarov. Le squadre vanno al riposo con i padroni di casa avanti per 2-0.

IL TORO RIMONTA CON RINCON E ANSALDI

Nella ripresa si sveglia il Toro. Al 51′ Rincon spedisce la palla nel sacco con un sinistro a giro dal versante di destra dell’area accorciando le distanze. I granata lottano, ci mettono grinta, si riversano nella metà campo avversaria. Mazzarri getta subito nella mischia Zaza al posto di Iago Falque e al 67′ Ansaldi è abile a deviare in rete sulla respinta corta di Manolas, la palla del 2-2.

EL SHAARAWY GELA IL TORO

La gioia degli ospiti dura però solo cinque minuti. La partita, infatti, si risolve al 73′ con una fiondata di El Shaarawy (subentrato a Under), abile a sfruttare il delizioso filtrante di Pellegrini. Un gol che vale oro (per i giallorossi) e che blocca il risultato sul 3-2.

LA ROMA SCAVALCA LA LAZIO

In una partita ormai senza schemi è prima la Roma a sfiorare il poker con un destro di Dzeko (76′) respinto da Sirigu e poi i granata a sfiorare nuovamente il pareggio con una conclusione ravvicinata di Belotti (84′). Ma il risultato non cambia più e la Roma porta a casa i tre punti scavalcando momentaneamente la Lazio al quarto posto, a quota 33 punti.

Il tabellino

Roma-Torino 3-2

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karlsdorp (35′ st Santon), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under (6′ pt El Shaarawy), Zaniolo, Kluivert (27′ st Schick), Dzeko. A disp. Fuzato, Greco, Lu. Pellegrini, Marcano, Coric, Nzonzi, Pastore. All. Di Francesco

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco (38′ st Berenguer), N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Ola Aina; Iago Falque (10′ st Zaza), Belotti, Parigini (30′ st Edera). A dip. Ichazo, Rosati, Bremer, Ferigra, Lukic, Millico, Adopo. All. Mazzarri

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

MARCATORI: 14′ pt Zaniolo, 34′ pt Kolarov (rig). 5′ st Rincon, 22′ st Ansaldi, 28′ st El Shaarawy.

NOTE: Angoli: 6 a 3 per la Roma Recupero: 2′ e 4′ Ammoniti: Kluivert per comportamento non regolamentare, Cristante, De Silvestri, Rincon e Belotti per gioco scorretto. Spettatori: 32.978 (23.854 abbonati) per un incasso di 1.016.227,00 euro.