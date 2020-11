Il tecnico dei granata in isolamento insieme al gruppo squadra in albergo

L’allenatore del Torino, Marco Giampaolo, è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo diversi organi di stampa, che hanno riportato la notizia nel primo pomeriggio di oggi.

Il gruppo squadra dei granata, come comunica SportMediaset, al momento è in isolamento in albergo dopo gli allenamenti di ieri al Filadelfia. Per Giampaolo è a serio rischio la presenza in panchina contro l’Inter, prossima avversaria.