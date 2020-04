Toro, le confessioni di Sirigu. «Sognavo di fare il fantino»

Viene difficile immaginare Salvatore Sirigu, un “omone” da oltre un metro e 90 e più di 80 chilogrammi, in versione fantino, che per tradizione è basso ed esile. Eppure, era proprio questo il sogno da piccolo del portiere granata: «Perché amo i cavalli e l’equitazione» ha raccontato al club di via Arcivescovado durante la consueta rubrica “Quello che non tutti sanno di…”. È stato il suo turno, ha aperto mente e cuore per svelare tutti suoi segreti. È partito dai cavalli, è arrivato alla sua principale aspirazione nella vita. Non vuole diventare un imprenditore o un allenatore, un dirigente sportivo o cambiare completamente vita, come hanno raccontato tanti suoi colleghi, Sirigu ha un unico obiettivo: «Voglio essere una persona senza rimpianti». Non male come risposta per uno che parla solo in campo e, talvolta, davanti a una telecamera. Praticamente impossibile intercettarlo in altri modi, anche perché non ha nessun social network: «Appartengo ancora alla generazione degli sms» raccontava qualche anno fa durante un’intervista. E non è cambiato, ancora oggi Sirigu non appare né su Facebook, né su Instagram, né su Twitter, e anzi sorride di chi si immortala sui social mentre si allena.

