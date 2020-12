Toro, l’incubo continua: ko anche a Roma, granata ultimi

Singo si fa espellere in avvio di gara ed i giallorossi dominano: finisce 3-1, in gol solo Belotti

Il Torino di Marco Giampaolo perde ancora: all’Olimpico la Roma vince facile con il risultato di 3-1.

Un match già difficile ed iniziato ancora peggio per il Toro, che dopo 14′ si ritrova in 10 per l’espulsione di Singo (doppia ammonizione). La Roma sfrutta la superiorità numerica dominando il match: Mkhitaryan fa 1-0, poi l’arbitro concede un rigore alla Roma per fallo di Bremer su Dzeko: Veretout non sbaglia e fa 2-0.

Nella ripresa poco da fare per i granata: al 68′ Pellegrini fa 3-0 e chiude i conti. Il gol della bandiera lo firma il solito Belotti, che fissa il risultato finale sul 3-1. I granata restano a quota 6 in classifica, agganciati ora anche dal Crotone ed a pari merito in fondo alla classifica.