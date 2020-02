Toro, Longo contro il passato: «Noi, non abituati a costruire»

A piccoli passi, quasi impercettibili, ma intanto il Toro prova a uscire dalla crisi. E Moreno Longo prova a costruire una squadra, un ambiente, un metodo di lavoro sempre più congeniali a lui. Perché, e questo è più che evidente, rispetto al passato è stato dato un taglio già soltanto con gli allenamenti, tra le porte aperte al Filadelfia in due giorni alla settimana (dopo ieri mattina, si replica oggi pomeriggio alle 16) ed esercizi incentrati su intensità e ritmi alti. I tifosi apprezzano, ora però si aspettano un cambio di rotta anche per i risultati. Cinque sconfitte consecutive costringono a guardarsi alle spalle, il Genoa a oggi ultima “potenziale” retrocessa è ad appena cinque lunghezze, ma il lavoro da fare è ancora molto. Anche perché, a ben vedere, tra Walter Mazzarri e Moreno Longo le differenze sono più profonde di quanto si possa pensare.

SQUADRA SENZA IDENTITA’

Della condizione atletica si è già parlato e riparlato, con il nuovo tecnico che sta cercando il più velocemente possibile di aumentare i giri del motore di Belotti e compagni, al momento “ingolfati” da una preparazione impostata sui preliminari di Europa League che costringe a pagare molto durante la stagione. E poi c’è la condizione mentale, con Longo che fa da allenatore e psicologo: «Prima si perdeva con sette o quattro gol di scarto, a Milano siamo stati in partita fino alla fine: non siamo ancora soddisfatti, ma abbiamo compiuto dei passi in avanti» il commento del tecnico dopo l’1-0 di San Siro. Una frecciatina a Mazzarri che, poco dopo, diventa una vera e propria stoccata: «Il Toro è una squadra poco abituata a costruire, ma a giocare soltanto in funzione dell’avversario: la gestione del pallone, qui, è una cosa nuova, ma sei vuoi salvare devi per forza proporre qualcosa e avere coraggio» l’affondo di Longo. Parafrasando, il nuovo allenatore sta cercando un volto del Toro, una vera e propria identità da avere sia che si giochi contro la prima che contro l’ultima in classifica, perché durante la gestione precedente si pensava soltanto a distruggere il gioco dell’avversario piuttosto che costruirne uno proprio. Ci vorrà ancora del tempo, ma adesso servono i punti: anche a Cristian Ansaldi, infatti, la classifica sta cominciando a mettere i brividi.

«SOLO VINCERE»

Longo ammette che tutta la truppa ha fatto una presa di coscienza per quel che riguarda la situazione, il primo a metterci la faccia è l’esterno argentino: «È normale che la classifica preoccupi, noi dobbiamo pensare soltanto a vincere e a far punti – ha dichiarato al rientro da titolare dopo due mesi – perché è un campionato strano: bastano due, tre vittorie di fila e cambia tutto». Tra i problemi c’è anche quello del gol, con il Toro rimasto a secco in tre delle ultime quattro partite: «Contro il Milan abbiamo mostrato un altro spirito, ci è mancata soltanto la rete – ha continuato Ansaldi – perché andando in vantaggio sarebbe cambiato tutto. Dobbiamo lavorare con intensità anche per cambiare quel clima negativo che si è creato intorno a noi». Prossima tappa, il Parma domenica alle 15 all’Olimpico Grande Torino: inutile dire quanto sia fondamentale portare a casa una vittoria nel prossimo turno di campionato.