Toro, Longo: “Risultato bugiardo, abbiamo messo in difficoltà la Juve”

Il tecnico granata prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo tirato in porta 17 volte"

Moreno Longo non fa drammi dopo la sconfitta nel derby e prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: “Se si analizzano i datti possiamo dire che abbiamo giocato contro la Juve a viso aperto e questo è un merito”, sottolinea l’allenatore del Toro.

“Il risultato è pesante, troppo rispetto a quello che si è visto sul campo. Siamo rammaricati. Due leggerezze da parte nostra ci sono costate il doppio vantaggio della Juventus, ma dopo abbiamo avuto la forza di proporre e abbiamo anche avuto due occasioni nel secondo tempo per il 2-2. La punizione di Ronaldo ha chiuso il match”.

Quindi un altro dato: “Abbiamo tirato in porta 17 volte in porta e di fronte c’era la Juventus. Ho visto ottima personalità e direi che l’abbiamo messa in grossa difficoltà”, è la chiosa del tecnico granata.