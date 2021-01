Il Toro e l’ultimo tabù. Mai una vittoria in casa. L’ultima 173 giorni fa

Ventitre contro undici, pari a dodici punti di differenza in classifica tra Verona e Torino, praticamente un abisso tra la squadra di Ivan Juric e Marco Giampaolo. Se gli scaligeri stanno cercando di dare continuità a quanto di buono mostrato sul campo già nella passata stagione, la rivoluzione estiva della società granata – primo vero mercato “marchiato” Davide Vagnati, cambio di filosofia in panchina con l’arrivo dell’ex Sampdoria – stenta a decollare. Eppure, qualcosa in casa Toro sembra cominciare a muoversi. Tre sono i risultati utili consecutivi centrati da Belotti e compagni: due pareggi e una vittoria – quella di domenica scorsa contro il Parma – risultati questi che stanno iniziando a dare fiducia a una rosa che con il passare dei giorni sta facendo il pieno di autostima e soprattutto – oltre a seguire in tutto e per tutto i dettami dell’allenatore – sta mandando in soffitta le paure, i fantasmi che ne avevano condizionato il rendimento della passata seconda parte di stagione, quella post-lockdown.

