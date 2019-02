Toro, Mazzarri: “Noi come il Napoli di Sarri. Ma serve più precisione davanti”

"A Belotti chiedo di non sprecare troppe energie in pressing"

Walter Mazzarri indica il nuovo obiettivo per il suo Toro: diventare come l’ultimo Napoli di Maurizio Sarri. “Come loro siamo bravi a fare il pressing alto, ma dobbiamo imparare poi a essere altrettanto capaci di sfruttare le difese aperte”, dice il tecnico granata durante la conferenza di presentazione della sfida di campionato contro l‘Udinese.

“Finora siamo mancati negli ultimi metri, dobbiamo essere più cinici, più sereni”, continua Mazzarri. “Ci stiamo applicando in allenamento, curando l’aspetto della finalizzazione, è l’unica cosa che dobbiamo davvero migliorare perché in tutte le altre stiamo andando bene”.

Vietato sottovalutare l’Udinese: “Spero di non essere smentito e non lo vorrei dire per scaramanzia, ma la squadra nelle prestazioni è meno altalenante rispetto al passato. Lo spirito è quello giusto, nella fase difensiva c’è compattezza. Davanti mi basta che Belotti faccia pressione sui difensori centrali, per il resto voglio che giochi sotto porta senza sprecare troppe energie”.