Toro, Mazzarri non pensa al passato: “Se giochiamo da squadra possiamo dare fastidio a tutti”

“Se giochiamo da squadra vera diamo fastidio a tutti: lo abbiamo dimostrato l’anno scorso ma anche quest’anno”: ha caricato così l’ambiente Walter Mazzarri in vista della sfida all’Inter di Antonio Conte. “Chi è rimasto qui ha lavorato bene, siamo sul pezzo. Conosciamo il valore dell’avversario e siamo carichi”.

“NON PENSO AL MIO PASSATO”

L’Inter è una delle squadre allenate in passato da Mazzarri, che però si è detto concentrato solo sui granata: “Non penso al passato, penso solo al mio club. Giochiamo contro una delle squadre più forti del campionato e dobbiamo essere preparati”. Su Conte, invece: “Ha fatto una carriera incredibile ed è un grande allenatore e lavoratore. Ho grande stima di lui”.

LE CONDIZIONI DEGLI INFORTUNATI

Diversi gli infortunati in casa granata. Queste le dichiarazioni del tecnico in vista di domani: “Berenguer è in forma, potrebbe giocare da subito o subentrare. Millico si è fermato, ma non sembra una cosa grave. Bonifazi, invece, dovrebbe rientrare settimana prossima”.