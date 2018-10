Toro, Mazzarri non si fida: “Per il Frosinone è la partita della vita”

Walter Mazzarri non si fida del Frosinone e mette tutti in guardia alla vigilia dell’anticipo di campionato in programma domani sera allo stadio Grande Torino: “Voglio l’atteggiamento giusto sin dall’inizio: nessuno deve pensare che sia facile, sarà una battaglia”, tuona l’allenatore del Toro.

“Questo inizio di campionato ha dimostrato che non esistono partite facili per nessuno, il Frosinone è reduce da una settimana di ritiro e farà la partita della vita, come è giusto che sia. Niente cali di tensione”.

Per Mazzarri “sarebbe importante ottenere una risposta positiva, entrare in campo fin dal primo minuto come voglio io. Dovremo essere più motivati di loro. Chi farò giocare? Iago Falque sta rientrando, non vogliamo perderlo e non voglio giocatori che dovranno poi essere sostituiti a partita in corso. Zaza per quanto fatto con il Chievo meriterebbe due maglie da titolare, ma devo capire la sua autonomia”