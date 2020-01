Toro, Mazzarri: “Prestazione indifendibile, ma non lascio”. E Cairo lo conferma

Il tecnico sarà in panchina per la sfida di coppa contro il Milan. Il patron assicura: "Nessun ultimatum"

La panchina di Walter Mazzarri è ormai appesa un filo dopo l’umiliante sconfitta del suo Torino in casa contro l’Atalanta. Il tecnico livornese, però, non si dimette e sarà in panchina per la sfida dei quarti di Coppa Italia contro il Milan. Lo ha confermato anche Urbano Cairo, patron dei granata.

LE PAROLE NEL POST-PARTITA

L’allenatore si era espresso così nel post-partita: “La prestazione è indifendibile e chiediamo scusa a tutti. Andremo subito in ritiro. Lasciare? Io non lascio mai nelle difficoltà. Abbiamo toccato il fondo ed ora possiamo solo risalire”.

CAIRO: “NESSUN ULTIMATUM”

Il patron del Torino, Urbano Cairo, era stato intercettato ieri all’uscita dall’Olimpico Grande Torino: “Ci scusiamo con i tifosi, una prestazione del genere è incommentabile. Non ci saranno novità o ultimatum, martedì abbiamo una partita importante e dobbiamo prepararla bene”.