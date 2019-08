Toro, Mazzarri: “Resettare la sfida di Europa League, col Sassuolo non sarà facile”

Walter Mazzarri presenta ai microfoni dell’emittente ufficiale granata la sfida di campionato in programma domani allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Sassuolo: “Questo campionato sarà imprevedibile, ho la sensazione che rispetto agli ultimi anni sarà più combattuto. Sono cambiati tanti allenatori, alcune squadre hanno fatto bene sul mercato, sarà un torneo avvincente. Il Toro? Dobbiamo resettare la partita di giovedì, abbiamo un solo allenamento per prepararci al Sassuolo ma sarà una sfida difficile, contro una squadra agguerrita e fastidiosa”.

Il tecnico del Torino ha ben in mente l’atteggiamento da tenere contro i neroverdi: “Dobbiamo fare le cose per bene, altrimenti il Sassuolo potrà metterci in difficoltà. Da lunedì poi cominceremo a pensare alla sfida col Wolverhampton. Formazione? Devo verificare la condizione di quelli che sono entrati dalla panchina giovedì, potrei mettere qualcosa di fresco in campo dall’inizio”.

I tifosi sono in ansia per le condizioni del Gallo: “Con Belotti ho parlato cinque minuti fa e non mi ha accennato ad alcun problema, pensa solo al Sassuolo“, rassicura l’allenatore. “Colgo l’occasione per ringraziare i tifosi per la spinta che ci hanno dato in Europa League, spero ci sostengano alla grande anche domani perché è una partita molto importante”