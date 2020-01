IL TORO E MAZZARRI. I tifosi lo attaccano, Izzo lo difende: «Ora restiamo uniti»

La prova d’orgoglio di San Siro, con la qualificazione in semifinale che fino al 91’ stava diventando realtà, ha lasciato stati d’animo differenti: ottimismo e fiducia per il futuro dalle parti di via Arcivescovado, con tanto di conferma per il tecnico Walter Mazzarri, rabbia e malumore tra i tifosi, sempre più convinti che l’allenatore vada esonerato. La stagione sta prendendo una brutta piega, dopo la delusione estiva per l’eliminazione dall’Europa League prima ancora dell’approdo ai gironi ora è arrivata l’uscita dalla Coppa Italia che, per una volta, aveva offerto al Toro un tabellone non proibitivo, con il Milan avversario abbordabile (come d’altra parte si è dimostrato martedì sera). Sui social impazzano le critiche contro l’allenatore, Armando Izzo prova a gettare acqua sul fuoco: «Abbiamo giocato a testa alta e con coraggio. Più di mille parole, la risposta migliore è la maglia sudata. È ora di stare insieme, tutti uniti» l’appello del difensore alla tifoseria. Ma il clima resta incandescente.

«ALTRO ALIBI, BASTA»

Perché l’affondo Mazzarri e del direttore generale Antonio Comi contro la direzione di gara dell’arbitro Pasqua e del Var Banti, in particolare nella scelta di ammonire e non espellere Rebic per quel gesto di reazione contro Izzo, è stato condiviso dai tifosi via social, ma ormai la frattura con l’allenatore è insanabile e non serve più alcun torto arbitrale per unire l’ambiente. «Rebic era da rosso, in undici contro dieci avremmo passato il turno al 99,9 per cento» ha dichiarato il tecnico; «È inspiegabile, è una decisione assurda che non riusciamo a comprendere perché si tratta di un rosso lampante» ha aggiunto il dirigente del club. In questo momento, però, i tifosi analizzano maggiormente l’andamento stagionale con Mazzarri piuttosto che il singolo episodio. E i numeri si fanno preoccupanti: 29 partite in totale, 13 sconfitte, con tanto di 49 gol subiti. Fuori dall’Europa, fuori dalla coppa Italia, un campionato compromesso e il macigno dello 0-7 di sabato scorso contro l’Atalanta. «È stato bello allenarsi senza rumori e con la concentrazione al massimo, continueremo così» la decisione di Mazzarri: ritiro fino alla sfida di Lecce di domenica, ma ancora più lontani da Torino.

RITIRO A ROMA

Dopo aver preparato il quarto di coppa contro il Milan a Novara, nel quartier generale all’avanguardia degli azzurri piemontesi, Belotti e compagni si sono spostati ancora. Non hanno fatto rientro a Torino, e non lo faranno almeno fino a domenica sera, ma hanno tirato dritto verso sud: da oggi, infatti, i granata si alleneranno nella Capitale, a Roma. Una scelta, questa, per continuare il lavoro cominciato dopo l’Atalanta, con Mazzarri e i suoi ragazzi in ritiro da domenica. La reazione, se non altro, c’è stata, ma adesso bisogna tornare a vincere: Lecce rappresenta un’altra tappa fondamentale nella stagione dei granata.