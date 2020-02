Toro, Millico e Verdi in dubbio per Milano: e ora la classifica fa paura

Millico e Verdi in dubbio per la sfida di campionato in programma lunedì sera a San Siro contro il Milan. Il tecnico Longo rischia di dover rinunciare a entrambi. Millico, infatti, risente ancora delle conseguenze della contusione al bacino rimediata giovedì scorso, mentre l’ex attaccante del Napoli è rimasto vittima di un attacco febbrile.

Le buone notizie per il Toro sono rappresentate dai recuperi di Baselli e Zaza, che si sono allenati regolarmente con i compagni e sono dunque a disposizione per Milano. Match in cui i granata dovranno fare a meno anche di Izzo, squalificato.

A preoccupare i sostenitori del Torino, però, sono soprattutto i risultati degli anticipi di oggi che hanno accorciato significativamente le distanze dalla zona retrocessione. Le vittorie del Lecce sulla Spal e del Genoa a Bologna hanno ridotto il vantaggio del Toro sulla zona rossa ad appena cinque punti.