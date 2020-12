Toro, missione salvezza: servono quattro colpi per restare in Serie A

Marco Giampaolo si è salvato, il pareggio – l’ennesimo in exstremis – al “Maradona” di Napoli gli ha permesso di ricevere la conferma del presidente Cairo. E anche la squadra ha dimostrato di stare con l’allenatore, con l’abbraccio collettivo al momentaneo vantaggio di Armando Izzo simbolo del legame squadra-tecnico. Ora, però, si aspettano i risultati: il Toro chiuderà il 2020 da ultimo in classifica in solitaria, in via Arcivescovado si studiano le strategie per gennaio.

Mai come quest’anno, il mercato di riparazione dovrà servire a migliorare una squadra cui, in estate, sono state lasciate importanti lacune. La sensazione è che si voglia in tutti i modi proseguire con Giampaolo: il progetto andrà avanti, a meno di ulteriori serie negative, ma servono rinforzi. E servono in fretta, anche perché la concorrenza corre e là in fondo fanno tutti punti. Si partirà con le cessioni, in particolar modo di quelli che non hanno più intenzione di gettarsi nella parte.

Il caso più emblematico è quello di Nkoulou, sul quale pende la scadenza di contratto: non sono stati fatti passi avanti per il rinnovo, è scivolato nelle gerarchie, si cercherà una sistemazione per non perderlo a zero a partire da febbraio. Il camerunense è in cima alla lista degli scontenti e degli esuberi, poi si parlerà a quattr’occhi con Sirigu e Izzo: a Napoli è stato fatto un primo passo per il reintegro, specialmente per quanto riguarda il portiere, ma le loro posizioni sono in bilico. In caso di offerte importanti, il presidente Cairo e il dt Vagnati si siederebbero per discuterne, in caso contrario si proverebbe nuovamente a ricucire, anche se la politica adottata in estate non ha portato risultati convincenti.

Scontenti, ma difficili da piazzare sono Zaza e Meite, le grandi delusioni di inizio anno che hanno poco mercato. Con le valigie in mano ci sono Edera e Millico: i canterani cercano squadra, sul classe 1997 resta in pole il Crotone mentre il classe 2000 potrebbe scendere in serie B, con il Chievo che lo corteggia. E in entrata? Per salvarsi servono almeno quattro colpi: un trequartista vero, un regista, un attaccante e un difensore. Gli obiettivi sono gli stessi dell’estate: mancavano un regista e un trequartista che non sono arrivati, si cercheranno le migliori offerte per accontentare Giampaolo dopo aver fallito qualche mese fa. Torreira e Ramirez restano in cima ai desideri del tecnico, Arambarri e Joao Pedro le alternative.