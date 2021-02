Toro, Nicola: “Oggi abbiamo dato un bel segnale, abbiamo le qualità per giocarcela con tutti”

Davide Nicola commenta la prestazione del Torino sul campo dell’Atalanta ai microfoni di Sky: “Mi piacerebbe poter andare noi in vantaggio una volta, sono curioso di capire se saremmo in grado di gestire la situazione. Oggi però abbiamo dato un bel segnale, come nelle partite precedenti peraltro. Recuperare una partita del genere a Bergamo, contro una squadra e un allenatore molto validi, vuol dire che abbiamo qualità. In avvio abbiamo avuto un momento di blackout, ma nel calcio nessuna partita è finita dopo venti minuti”.

Pagata cara anche qualche incertezza di Sirigu, che Nicola difende a spada tratta: “Inutile fare nomi, per me Salvatore è un grandissimo portiere, mi dà fiducia. Ci sono delle dinamiche per cui la fase difensiva è interpretata da tutta la squadra, ogni gol preso porta con sè 5-6 situazioni errate. Non può essere certamente colpa di Sirigu“.

Chiusura sul gesto di Belotti? “Qui al Toro cerchiamo di rispettare le regole e di battagliare allo stesso tempo. Per me questi ragazzi hanno solo bisogno di continuare a impostare la strada intrapresa, le qualità ce le hanno per essere competitivi contro tutti”.