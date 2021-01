Toro, ecco Nicola: “Priorità è costruire un gruppo di uomini”

Il nuovo tecnico granata in conferenza stampa: "Per me questa è una sfida speciale"

La nuova avventura granata di Davide Nicola entra nel vivo con la conferenza stampa di presentazione. Il tecnico del Toro, chiamato da Urbano Cairo per portare il più in fretta possibile la squadra lontano dalla zona calda, rivela programmi e aspettative di quella che definisce “una sfida speciale”.

Lo fa anzitutto citando Plutarco su Twitter: “Uomini più che calciatori. Solo con un rapporto schietto è possibile costruire un gruppo oltre le difficoltà. La schiettezza non allontana le persone: le filtra, le avvicina. È il linguaggio dell’amicizia (Plutarco). E noi vogliamo essere un gruppo coeso”.

Poi, presentandosi ai cronisti, aggiunge: “Ringrazio il Presidente e la Società per avermi scelto. Adesso, serve un cambio immediato di rotta. La prima cosa che ho detto ai ragazzi è che devo poter lavorare con un gruppo di uomini Mi aspetto dai calciatori certi atteggiamenti. Solo quello ci può portare a raggiungere gli obiettivi”.

Quindi sull’atteggiamento in campo: “Dobbiamo imparare a sbagliare per fare. Sbagliare per non fare non ci porta da nessuna parte. Per me questa è una sfida speciale. Sono certo che possiamo uscire da questo periodo. Il lavoro ti porta a raggiungere quello che si desidera. Credo ciecamente in ognuno dei miei calciatori e ho percepito da subito una grandissima disponibilità da parte di tutti”.