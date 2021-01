Toro, niente distrazioni. «Pensare solo al Parma. Mercato? Colpi mirati»

Da una parte si guarda al calciomercato che aprirà ufficialmente domani e si potranno fare trattative fino alle ore 20 del prossimo primo febbraio, dall’altra alla delicatissima sfida del Tardini contro il Parma: «Faremo le cose migliori per il Toro, ma il nostro presente deve essere il campo» ha dichiarato il tecnico Marco Giampaolo alla vigilia della gara contro i ducali di Fabio Liverani, in ritiro dallo scorso 29 dicembre. E anche la posizione dell’allenatore granata continua a restare traballante, dopo il pari di Napoli c’è assoluto bisogno di aprire il 2021 con un successo: gli ultimi, e unici, tre punti conquistati da Belotti e compagni risalgono allo scorso 4 novembre con l’1-2 sul campo del Genoa. Oggi saranno 60 giorni esatti, non sono permessi altri passi falsi.

Giampaolo, che gennaio sarà?

«Noi dobbiamo solo pensare a domani (oggi, ndr), non possiamo permetterci di guardare oltre: abbiamo i margini di errore ridotti, dobbiamo imparare a convivere con queste pressioni. E contro il Parma sarà una partita difficile, ogni gara nasconde tante insidie».

