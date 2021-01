Toro, non solo Kouamé: Defrel spalla del Gallo. E spunta anche Schone

Ci sono tre colpi in entrata sull’agenda del dt granata Vagnati: una mezzala, un regista e una spalla di Belotti, questa la lista della spesa per Giampaolo. E potrebbe anche aggiungersi un difensore, considerando la posizione in bilico di Nkoulou. Il Bologna si è tirato indietro per il camerunense, ma da via Arcivescovado faranno di tutto per cercare di non perdere a zero il classe 1990. Il mercato in attacco, invece, è frenato da Zaza: l’esclusione contro il Verona ha fatto rumore e ha addensato nuvoloni sul suo futuro, che sembra sempre più lontano dal Toro. Non da Torino, visto che l’attaccante culla il sogno di tornare alla Juve, o in alternativa quello di riabbracciare il suo mentore Conte all’Inter. Restano in piedi le opzioni Sassuolo e Benevento, anche se Cairo e Vagnati vorrebbero spingerlo verso Firenze. È lì, infatti, che si trova il primo obiettivo per il reparto avanzato: Kouamé è balzato in vetta alle preferenze, da via Arcivescovado sarebbero anche pronti a mettere sul piatto oltre 15 milioni.

