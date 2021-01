Toro, il paradosso 2021. Belotti si è inceppato. Segnano più i difensori

Se c’era un motivo per cui Marco Giampaolo poteva guardare al futuro con un cauto ottimismo, era la prolificità della sua squadra. E, soprattutto, del suo uomo simbolo: Andrea Belotti continuava a segnare con una regolarità impressionante, anche se spesso la fase difensiva tra errori individuali e blackout generale rovinava tutto. Ora, tutto l’attacco non segna più, e il simbolo è ancora il Gallo. Quattro partite nel 2021, zero gol dal reparto avanzato e dal capitano: è questo il dato più importante che emerge dai numeri del nuovo anno del Toro. Eccezion fatta per Gojak, cui ancora non è stato trovato un ruolo definito tra mediana e trequarti, tutti gli altri attaccanti granata non sono riusciti a segnare. Le quattro reti sono arrivate dai difensori (Singo, Izzo, Bremer, oltre appunto il bosniaco), mentre nelle due trasferte di Milano contro i rossoneri tra campionato e coppa Italia i ragazzi di Giampaolo hanno chiuso con zero marcature all’attivo.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++