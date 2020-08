Toro, parola a Vagnati: «Torreira? Costa molto. Voglio Vera, Sirigu c’è»

Dai nuovi obiettivi di mercato al futuro dei big, il ds Davide Vagnati ha quasi aperto il suo taccuino dei segreti: ha svelato i movimenti del Toro, tra acquisti e cessioni ancora da perfezionare, e ha ripetuto il concetto più volte espresso anche dal presidente Cairo. «Vogliamo giocatori per i quali batta il cuore per il granata, non perché hanno un contratto». E, tra questi, c’è ovviamente Andrea Belotti: «È innamorato della maglia e della città, è un esempio e per me potrebbe rimanere a vita – l’attestato di stima del ds nei confronti del Gallo – e ha ancora due anni di legame: non è una priorità parlarsi adesso, ma quando finirà il mercato potremo discutere di prolungamento».

SIRIGU E NKOULOU

Anche per Salvatore Sirigu, Vagnati ha parole al miele e chiare per la concorrenza: «È il portiere della Nazionale, sarei un pazzo a dire che è sul mercato o a metterlo e dico che la sua permanenza è al 100 per cento, non vedo altre situazioni se non questa». Giusto un anno fa, di questi tempi, Nkoulou veniva messo fuori rosa: «È tra i giocatori importanti, non solo perché è forte ma perché ha una grande leadership – il giudizio di Vagnati sul camerunense – e mi auguro che possa rimanere a lungo. Stiamo crescendo da tutti i punti di vista, dalle strutture al progetto che vogliamo portare avanti, e mi auguro che tutti capiscano che il Toro sta cambiando».

“VERA? CI PIACE”

Da chi già c’è a chi potrebbe arrivare, il ds prosegue nella sua lunga disamina sulle trattative: «Per caratteristiche ed età, Vera è un profilo che ci piace e che seguiamo – ha ammesso sul regista classe 2000 dell’Argentinos Juniors – ma il mercato chiude il 5 ottobre, abbiamo tempo. Torreira e Praet? Il primo costa tanto, noi dobbiamo stare attenti anche al bilancio, mentre il secondo lo stimiamo ma per ora cerchiamo un regista e lui non lo è». In ogni caso, tutto prosegue nell’unione di intenti: «Siamo novelli sposini con il mister, sarebbe da stolti non andare d’accordo e non avere obiettivi comuni come qualcuno ha insinuato».

NUOVA AVVENTURA

Vagnati si è preso la scena, anche se è stata anche e soprattutto la giornata di Karol Linetty e Mergim Vojvoda. «Il Toro mi cercava già da febbraio ma la Samp era in una situazione complicata e non volevo andarmene – ha spiegato la mezzala – poi ho sentito il mister e ora sono qui: mi sono subito sentito integrato, avrò bisogno di un paio di settimane per conoscere bene tutti i compagni». Chiama a distanza Praet e Torreira («Mi sono sentito con Dennis, dico a entrambi che se vogliono venire sono i benvenuti» ha detto sui suoi ex compagni in blucerchiato), fissa gli obiettivi per la stagione: «Cercheremo di vincere sempre e su ogni campo, vogliamo fare bene perché la squadra viene da un’annata difficile».

Al suo fianco, l’ex Standard Liegi: «Mi seguiva anche l’Atalanta e avrei potuto giocare in Champions, ma ho scelto il Toro per la grande storia del club». La sua storia è particolare: «Ho vissuto la guerra, mio padre era un soldato ma sono orgoglioso di aver vissuto tutto ciò perché mi ha forgiato». E sul ruolo: «Sono un terzino destro, ma per 10 anni ho fatto anche il centrale e posso adattarmi».