Il Toro perde i pezzi: Lyanco stop 2 mesi. E Laxalt salta l’Inter

Mazzata nazionale. Non tanto per gli azzurri, con Salvatore Sirigu, Armando Izzo e Andrea Belotti galvanizzati dai record centrati con l’Italia e le belle soddisfazioni raccolte tra la Bosnia e Palermo, quanto per i sudamericani.

Lyanco e Diego Laxalt sono andati k.o.: due stop che mettono in crisi Walter Mazzarri, due infortuni più gravi del previsto. Perché se per il brasiliano sono stati confermati i timori dopo aver visto i video del brutto intervento subìto, per l’uruguayano è stata una doccia fredda.

ANNO NUOVO

Si è presentato al Filadelfia in stampelle, già questo ha messo in apprensione lo staff medico granata. Poi, l’esito degli esami svolti alla clinica Fornaca è stato uno shock: lesione isolata al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. E, insieme al dottor Misischi, si è deciso di proseguire attraverso un trattamento conservativo. «Tornerò presto» ha scritto Lyanco su Instagram, ma il percorso riabilitativo non sarà breve. Si parla di un rientro nel 2020, a inizio dell’anno prossimo, proprio adesso che stava trovando continuità.

È l’ennesimo problema del classe ’97: a inizio stagione il fastidio muscolare lo costrinse a saltare tutta la parentesi europea, nel a fine 2017 il calvario per un piede che non guariva mai e lo ha tenuto fuori praticamente per dodici mesi. E, ora, un altro brutto stop, dovuto a un intervento molto simile a quello che Iago Falque subì all’andata del preliminare contro il Debrecen.

Le manovre di mercato per gennaio in casa granata, così, possono cambiare: Kevin Bonifazi, in questo periodo fermo anche lui per una frattura alla mano, diventa una carta da giocare per Mazzarri nelle rotazioni difensive. Per l’Inter, invece, Gleison Bremer parte da grande favorito per affiancare Izzo e Nicolas Nkoulou. Sempre per i nerazzurri, al contrario, c’è un altro granata costretto a rimanere in tribuna.

SFIDA RINVIATA

Si tratta di Laxalt, anche lui tornato malconcio dagli impegni con l’Uruguay. Non è grave come Lyanco, ma comunque non ci sarà sabato sera: “stiramento miotendineo” al retto femorale, per lui sarà una settimana di cure e terapie. Niente gara da ex contro l’Inter, dopo che Laxalt aveva vissuto sotto la Madonnina, sponda nerazzurra, nel 2013. Sulle fasce, se non altro, Mazzarri ha diverse alternative: Lorenzo De Silvestri, Ola Aina e Cristian Ansaldi, tra loro usciranno i due esterni da proporre contro la formazione di Antonio Conte. E, in mediana, riecco Daniele Baselli, che ha superato i fastidi alla caviglia che lo avevano costretto a saltare la trasferta di Brescia. Oggi altro lavoro in preparazione alla sfida contro l’Inter.