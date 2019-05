Toro-Petrachi, è finita: il ds rassegna le dimissioni

Divorzio in casa granata

La notizia era nell’aria da giorni, adesso non ci sono più dubbi: le strade di Gianluca Petrachi e del Torino si separano. L’ormai ex direttore sportivo ha rassegnato le dimissioni nella serata di ieri, lascerà il club granata.

Il suo futuro è alla Roma, dove lo attendono per rifondare l’organico dopo una stagione disastrosa. Ma prima serve il via libera del Toro e, viste le frizioni con il presidente Urbano Cairo, non è detto che sarà una semplice formalità.

Aveva fatto scalpore l’assenza di Petrachi alla conferenza stampa di ieri in cui Emiliano Moretti ha annunciato l’addio al calcio. Il presidente, sollecitato al riguardo, si era trincerato dietro risposte di prammatica.