Toro, piove sul bagnato: contusione per Belotti, è a rischio

Non è un momento felice per il Torino e la sconfitta con il Wolverhampton nella sfida d’andata di Europa League rischia di avere ripercussioni anche in vista del debutto in campionato contro il Sassuolo.

A preoccupare l’entourage granata, in particolare, sono le condizioni di Andrea Belotti. Come si legge in una nota del club, infatti, il Gallo ha riportato un “trauma conclusivo al ginocchio destro in occasione del rigore conquistato e poi realizzato” nel finale del match con gli inglesi.

Le sue condizioni sono da valutare, sia per quel che riguarda la sfida ai neroverdi che in ottica gara di ritorno sul terreno dei Wolves. In Inghilterra la truppa di Mazzarri dovrà vincere con due reti di scarto per accedere alla fase a gironi.