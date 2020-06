Toro a porte chiuse. Una novità in città. Ecco i precedenti

Moreno Longo ha già cominciato a fare le prove con l’Olimpico Grande Torino. Da diverse settimane, infatti, la partitella in famiglia si tiene proprio sul prato dello stadio: è lì che Belotti e compagni dovranno conquistare parte dei punti che ancora servono per raggiungere la salvezza, in un ambiente che sarà totalmente spettrale. O almeno per le prime partite, perché gli addetti ai lavori stanno cercando una riapertura graduale degli impianti, forse già da luglio, se il trend positivo del contagio proseguirà con i numeri di questi giorni. Il Toro, comunque, disputerà due sfide fondamentali senza la spinta dei propri tifosi: contro Parma e Udinese verrà annullato il fattore campo, anche se in stagione i granata non lo avevano sfruttato appieno. In dodici sfide, infatti, soltanto quattro vittorie e due pareggi, con ben sei sconfitte tra le mura amiche. Un ruolino di marcia da invertire, seppur senza pubblico: e il Toro non è abituato a giocare in casa a porte chiuse.

