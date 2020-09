Toro, positivo al Covid un calciatore della prima squadra: “Non era tra i convocati per Firenze”

Il giocatore granata è asintomatico e in isolamento fiduciario, tamponi per tutti e allenamenti sospesi in attesa degli esiti: gara con l'Atalanta a rischio

Positivo al Covid-19 un calciatore della prima squadra del Torino. Lo ha confermato la società granata, dopo che voci e rumors al riguardo si erano diffuse già nel corso della notte e della mattinata.

“Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che non rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze“, si legge in una nota sul sito ufficiale granata.

La partita di sabato con l’Atalanta potrebbe essere a rischio, anche se la società precisa: “Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata: il Torino FC – conclude la nota – seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo“.

Tamponi a tutto il resto della squadra, dunque, e allenamenti sospesi in attesa degli esiti, con giocatori, tecnici e staff in quarantena preventiva. Già a inizio mese si erano riscontrati casi di positività al Covid nella prima squadra granata, che avevano costretto all’annullamento di un’amichevole con la Primavera.