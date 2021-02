L'ormai ex Udinese, di proprietà della Juventus, vestirà la maglia granata: per lui prestito di 18 mesi e successivo obbligo di riscatto

Rinforzo a centrocampo per il Toro: tutto fatto per l’arrivo di Rolando Mandragora, classe 1997 ed in forza all’Udinese (ma di proprietà della Juventus).

Il calciatore italiano oggi si è sottoposto alle visite mediche per il club granata e firmerà quindi il contratto che lo legherà al Torino. Sarà un iniziale prestito di 18 mesi al quale fa seguito l’obbligo di riscatto.