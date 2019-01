Toro, risolto il prestito di Soriano: andrà al Bologna

Prima di trasferirsi in Spagna ed ora in rossoblù, il centrocampista ha indossato la maglia granata (11 presenze per lui nella prima parte di stagione)

Il Torino ha annunciato di aver risolto il prestito del centrocampista Roberto Soriano al Villareal. Il giocatore, 27 anni, resterà comunque in Italia dove vestirà la maglia rossoblù del Bologna, cui è stato girato in prestito con diritto di riscatto, insieme all’attaccante Nicola Sansone ex Parma e Sassuolo, anche lui arrivato dal Sottomarino Giallo dove approdò nell’estate 2016. Prima di trasferirsi in Spagna, nella prima parte di stagione Soriano ha indossato la casacca granata (11 presenze per lui).