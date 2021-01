Il Toro ritrova la difesa però Giampaolo frena. «Non sono tranquillo»

Un successo che mancava da due mesi, una porta rimasta inviolata dopo sette partite di fila con gol al passivo: il Toro, in un colpo solo, ritrova la combo “vittoria più clean sheet” (ultima volta il 16 luglio) e abbatte il tabù Tardini, un campo espugnato soltanto due volte dal 2000 prima di domenica. Il nuovo anno si apre nel migliore dei modi, sono tanti gli aspetti per cui Giampaolo può sorridere. Da una parte perché ha rinsaldato la sua panchina, «Ma non mi sento ancora tranquillo» ha dichiarato nel post-gara, e dall’altra perché Singo continua a crescere e Izzo sembra ritrovato. La difesa granata segna e non prende gol: e il gioiellino ivoriano classe 2000 brilla sempre di più, con la sua seconda rete tra i professionisti. Il presidente Cairo, che lo aveva blindato a fine novembre con un ingaggio ritoccato verso l’alto e un contratto fino al 2023 con opzione per un altro anno, può coccolarselo e goderselo, in attesa che qualche big bussi alla porta del club. Se Singo si conferma, Izzo può essere davvero il nuovo acquisto per il 2021: aveva già segnato a Napoli, si è ripetuto a Parma, ma soprattutto ha dimostrato di aver svoltato di testa. È tornato ad essere un punto fisso della difesa a tre, così il lungo periodo di panchina tra fine settembre e inizio dicembre, con tante esclusioni e qualche fastidio fisico di troppo, sembra essere un lontano ricordo.

