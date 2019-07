Toro scatenato: 15 gol al Merano in amichevole, Zaza ne fa 6

La formazione granata si allena in vista del debutto in Europa League, tra undici giorni, contro la vincente di Debrecen-Kukesi

Seconda amichevole stagionale per il Torino, impegnato, nel ritiro estivo di Bormio. La squadra di Mazzarri è scesa in campo nel test contro i dilettanti del Merano (squadra di Prima Categoria). I granata si sono imposti per 15-0.

ZAZA E BELOTTI MATTATORI

Mattatori assoluti del match Zaza e Belotti. L’ex bianconero, in particolare, alla ricerca di una conferma, ne ha messi a segno 6 (tutti nel secondo tempo), il “Gallo” quattro. Gli altri gol sono stati segnati da Berenguer (due), Bremer, Iago Falque e De Silvestri (uno a testa)

TRA UNDICI GIORNI IL DEBUTTO EUROPEO

Tra 11 giorni il Torino è atteso dal suo debutto europeo nel secondo turno preliminare di Europa League: dovrà affrontare la vincente di Debrecen-Kukesi (finita 3-0 all’andata). La gara di andata si giocherà ad Alessandria dal momento che lo stadio Olimpico “Grande Torino” non è disponibile.