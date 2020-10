Toro, scommesse rischiose. Arrivano Gojak e Bonazzoli

Doveva essere Gaston Ramirez e invece sarà Amer Gojak, si puntava Joao Pedro e si è ripiegati su Federico Bonazzoli. E il regista? Non è arrivato, nonostante fosse una delle priorità. Il mercato del Toro, il primo targato Vagnati, non può essere promosso: il campo sarà giudice supremo, ma ciò che lascia perplessi sono le tempistiche e gli acquisti piazzati. Si è arrivati all’ultimo giorno con l’acqua alla gola, ma soprattutto non sono state prese le prime scelte: Ramirez è saltato per 200mila euro. Così, da via Arcivescovado hanno chiuso per un giovane promettente bosniaco, Gojak che diventerà il vice-Verdi nel ruolo di trequartista il cui contratto è stato depositato a tre minuti dal gong, e poi hanno scelto la riserva di Quagliarella alla Sampdoria, il classe 1997 Bonazzoli, in prestito a due milioni con obbligo di riscatto a 8 al decimo gol segnato.

