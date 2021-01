Toro, scontro chiave con lo Spezia. Giampaolo: “Non possiamo più fare errori”

Due partite fondamentali, contro due delle tre neopromosse di questa stagione di Serie A, attendono il Torino. Prima lo Spezia, domani alle 18, poi il Benevento: incontri che potrebbero giocare un ruolo chiave nella corsa alla salvezza dei granata.

GIAMPAOLO: “NON POSSIAMO PIU’ SBAGLIARE”

Lo sa bene Marco Giampaolo, che in conferenza stampa ha parlato del match contro i bianconeri: “E’ una sfida molto importante per noi: ci siamo giocati tutti i bonus, ora non possiamo più sbagliare. Le qualità ci sono, bisogna farle emergere: il gruppo è unito e stiamo lavorando bene. Abbiamo lavorato per cercare di recuperare le energie dopo la sfida di Coppa Italia. Avremo di fronte una squadra spensierata – ha aggiunto l’allenatore parlando degli avversari -, stanno facendo molto bene: sarà molto difficile batterli”.

LE CONDIZIONI DEI GIOCATORI

Il tecnico ha poi aggiornato anche sulle condizioni dei suoi giocatori: osservato speciale è Belotti, che martedì ha solo giocato uno spezzone di partita. “Sta bene: non è un problema di energie. Piuttosto bisogna saperle gestire, e questo vale per Andrea così come per gli altri”. A centrocampo pronto Segre per la squalifica di Rincon: “Giocherà lui – ha detto Giampaolo -. E’ un ragazzo disponibile ed intelligente. Baselli? Ha recuperato ma non c’è stato tempo per fare valutazioni: sarà a disposizione, potrebbe giocare qualche minuto”.