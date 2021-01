Toro, senti Cairo: “Oggi sono il primo responsabile, ma lo ero anche quando le cose andavano bene”

Insieme al nuovo allenatore Davide Nicola, in conferenza stampa ha parlato anche il presidente del Toro Urbano Cairo. Il numero uno della società granata ha ammesso di essere “il primo responsabile” del disastroso avvio di stagione.

“Se siamo qui è perchè qualcosa non ha funzionato, tutti quanti hanno sbagliato qualcosa ma oggi tutto passa in secondo piano”, ha sottolineato Cairo. Ora però voglio concentrarmi sulle cose positive che si possono fare. Rinforzi? Qualcuno sicuramente arriverà, Nicola ha già parlato con Vagnati e gli ha fatto capire quali sono i suoi desideri”.

Quindi sul flop Giampaolo: “Essendo il presidente sono il primo responsabile di quello che succede. Il 2020 è stato molto negativo per noi sotto il profilo dei risultati e me ne assumo le responsabilità. Dal 2011 al 2020 abbiamo cambiato tre allenatori, in un anno se ne sono avvicendati quattro: Mazzarri, Longo, Giampaolo e ora Nicola. Con Giampaolo pensavamo di cominciare un nuovo ciclo, così non è stato”.

Sulla campagna acquisti estiva: “È stata condotta seguendo passo passo le richieste di Giampaolo. Non potendo arrivare a Torreira ci disse che Rincon andava bene, meglio di altri nomi fatti in quel periodo. Bisogna valutare il percorso nella sua interezza. In questi nove anni abbiamo giocato sempre in serie A, in alcune stagioni siamo arrivati tra il settimo e il nono posto. Chiaro che sono il primo responsabile degli insuccessi, ma allora qualche merito mi va riconosciuto”.

Infine sulle ragioni della scelta di Nicola e sul possibile ritorno in società di Ventura: “Ci ha convinto quello che ha fatto come allenatore, dalla promozione col Livorno alle salvezze miracolose col Crotone e col Genoa. Lo stimo molto sotto tutti i punti di vista, secondo me può dare una grossa mano al Toro e meritarsi la conferma. Ventura? Ho un grande rapporto con lui, lo ritengo un bravissimo tecnico. Non lo vedo in ruoli diversi da quello di allenatore”.