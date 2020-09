Toro, senti Giampaolo: “Spiace per il ko, ma serve ancora tanto lavoro. Ora badiamo al sodo”

Toro, “serve ancora tanto lavoro“. Ne è sicuro il tecnico granata Marco Giampaolo intervistato da Sky Sport, subito dopo il ko di Firenze. Quando “la squadra avrà assunto una buona condizione fisica allora inizierà a fare le cose per bene” ha aggiunto. Adesso, però “devo badare al sodo. Non posso guardare agli estetismi, dobbiamo capire qual è la forza di questa squadra, che va ricostruita anche per quanto concerne l’autostima” ha proseguito l’allenatore.

QUI PER RIPARARE TANTE COSE

“L’anno scorso – ha quindi sottolineato – il Torino ha perso 20 partite, ha fatto un campionato non all’altezza di quello precedente, pur essendosi rinforzato”. Evidentemente, ha rilanciato ancora Giampaolo: “qualcosa si era rotto in quell’ambiente. Ora sono al Toro per cercare di riparare tante cose, i calciatori mi danno tantissima disponibilità, ci sono cose da capire e da mettere a posto”.

SIAMO SUL PEZZO, LAVORIAMO

“Spiace per la sconfitta, maturata a dieci minuti dalla triplice fischio finale, perché poi queste gare le puoi pure portare a casa con un po’ di buona sorte. Però siamo lì, siamo sul pezzo, lavoriamo. Questo non ci spaventa”.