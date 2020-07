Toro, senti Longo: “Contro la Juve servono cuore e testa”

Toro, contro la Juve “servono cuore e testa“. Il derby “è una partita che si gioca a livello emozionale, sul filo del rasoio”. Ma “non dovrà mai prevalere il fattore emozionale perché altrimenti rischiamo di non fare quello che abbiamo in testa di fare”. Lo ha detto oggi l’allenatore granata Moreno Longo, alla vigilia del match di domani contro la Juventus.

ESSERE SQUADRA RIMANENDO UNITI

Stiamo parlando di “una partita di cartello, molto importante e sentitissima da noi e dai nostri tifosi” ha proseguito il tecnico del Torino. “L’atteggiamento migliore – ha aggiunto – sarà quello di essere squadra rimanendo uniti”. Il suggerimento del mister alla squadra è quello di “sacrificarci l’uno per l’altro, quando affronti formazioni del genere devi soffrire insieme e saper rispondere colpo su colpo”. Chiara l’antifona: “Dovremo essere bravi a interpretare la sfida nel migliore dei modi”.

ZAZA SI, ANSALDI FORSE

Per quanto concerne l’undici in campo, confermato il recupero di Zaza: l’ex Juve e Valencia “ha recuperato, sta meglio, vedremo che minutaggio avrà, ma la cosa importante è averlo con noi” ha sottolineato il tecnico granata. Per quanto concerne Ansaldi, “sta sempre meglio: dopo il suo problema fisico, abbiamo cercato di rimetterlo velocemente in squadra per farlo recuperare allenandosi e giocando”. In questo caso, ha assicurato Longo “valuteremo se utilizzarlo dall’inizio o a gara in corso ma è un giocatore recuperato e ci offre alternative importanti”.

CINQUE GIOCATORI DIFFIDATI

Il Toro domani affronterà la Juve con cinque diffidati che, in caso di ammonizione, potrebbero saltare il match salvezza col Brescia. Si tratta di Izzo, Sirigu,Lukic, Rincon e del recuperato Zaza. Longo però non vuol sentir ragioni. “Se cambieranno le mie scelte? Direi di no, la partita del presente è sempre la più importante e quindi siamo concentrati solo su questa”.

TORO, NON FACCIAMO CALCOLI

“Non facciamo nessun calcolo, affronteremo questa gara al massimo e con la miglior formazione possibile”, conclude il tecnico granata proiettandosi alla sfida di domani.