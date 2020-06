Toro, senti Longo: “Ora facciamo punti anche in trasferta”

Granata in Sardegna senza Zaza, infortunato. In attacco spazio a Berenguer nel tridente con Edera e Belotti

Non si nasconde Moreno Longo. Dopo i quattro punti messi in cascina contro Parma e Udinese, ora il tecnico granata chiede continuità ai suoi. L’obiettivo è chiaro: proseguire nella striscia positiva in campionato anche in Sardegna dove il Toro è atteso, domani sera, da una difficile trasferta in casa del Cagliari.

ATTENTI AL CAGLIARI, SQUADRA DI QUALITA’

Una squadra che per l’allenatore dei piemontesi non va presa sotto gamba. I sardi “hanno grandi qualità”, hanno “fatto un girone di andata straordinario, ma noi cercheremo in tutti i modi di portare a casa la partita” ha detto Longo alla vigilia del match.

TERZA GARA IN OTTO GIORNI PER IL TORO

Quella in programma domani sarà la terza gara in otto giorni per il Toro. Che però, a voler dar retta a Longo, sembra ben messa dal punto di vista fisico. “Parlo quotidianamente con i giocatori, a volte occorre più il dialogo rispetto ai test per capire come stanno ma mi prendo ancora 24 ore per decidere la formazione: con partite così ravvicinate, diventa fondamentale valutare tutti gli aspetti” ha spiegato il tecnico granata parlando ai microfoni di Torino Channel.

ZAZA OUT, PRONTO PER LA JUVE?

Per quanto concerne l’undici in campo, mister Longo sarà costretto a fare a meno di Zaza: l’attaccante, alle prese con un fastidio muscolare, non è partito con la squadra per la Sardegna. La speranza è quella di poterlo recuperare almeno per il derby contro la Juventus, in programma tra una settimana. “Zaza? Ci auguriamo che non sia nulla di grave”, ha commentato Longo.

SPAZIO A BERENGUER CON EDERA E BELOTTI

Al suo posto dovrebbe trovare spazio Berenguer nel tridente con Edera e Belotti, mentre sulla fascia sinistra di centrocampo dovrebbe partire Aina. Tra i convocati spiccano anche Ansaldi e Verdi: “stanno sempre meglio, valuterò a poche ore dalla sfida come impiegarli” ha sottolineato Longo.