Toro senza fiato. Il metodo Longo per mettere le ali

Non corre, il Toro che fu di Mazzarri e che da dieci giorni esatti è diventato di Longo. I numeri parlano chiaro: ultimo per chilometri percorsi, con 103,889 km a partita e quasi dieci in meno rispetto alla capolista Inter, e per trovare il primo granata nella classifica dei giocatori che corrono di più bisogna scorrere fino al 36esimo, dove c’è De Silvestri. Sabato contro la Samp, però, si sono visti i primi miglioramenti anche sotto questo punto di vista, con Belotti e compagni che hanno aumentato di due la media dei chilometri percorsi. Un dato significativo, ma che ha mostrato tutte le lacune della squadra nell’aspetto della condizione: «Non critico il lavoro di chi c’è stato prima, ma è inaccettabile aver finito la benzina dopo un’ora di gioco» il duro sfogo dell’allenatore. E al Fila, tra porte aperte e chiuse, i granata sono messi sotto torchio da Longo e dal suo staff.

