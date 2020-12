Toro, si salvi chi può. Da Pulgar a Lobotka, è caccia al regista

Si salvi chi può: dalla difesa all’attacco, al Toro urgono rinforzi. Lo dice la classifica, che dopo oltre un terzo di campionato vede i granata all’ultimo posto e con il minor numero di vittorie del torneo, appena una in 14 giornate. Alcune operazioni dipenderanno dalle uscite, Salvatore Sirigu in primis, ma questa volta a Marco Giampaolo servono innesti a prescindere. Da quattro mesi, da quando cioè ha messo piede al Filadelfia, il tecnico aspetta regista e trequartista: ed è da queste due pedine che ripartirà il mercato, con il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati chiamati ad accontentarlo. Difficile pensare a piste “esotiche”, alla Fausto Vera per intenderci, perché ora più che mai serve gente che conosca il campionato e la lingua. Ecco perché il raggio d’azione sembra limitarsi all’Italia, o al massimo a ritorni dall’estero. In cima alla lista del tecnico c’è sempre Lucas Torreira, mentre l’ultimo nome uscito per la mediana è quello di Stanislav Lobotka: appena 100 minuti in serie A da settembre ad oggi, lo slovacco cerca il rilancio dopo un avvio ai margini del Napoli.

