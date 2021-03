Il Toro sorride: negativi Baselli, Murru e Buongiorno

Nicola recupera uomini per lo sprint salvezza: ma è corsa contro il tempo per averli a disposizione nel match contro il Crotone

Buone notizie in casa Toro: tre degli otto calciatori risultati positivi al Covid nel corso delle ultime due settimane (altri due contagi riguardano membri dello staff) si sono negativizzati.

L’ultimo tampone, effettuato ieri pomeriggio e i cui risultati si sono avuti in mattinata, ha certificato l’avvenuta guarigione di Baselli, Murru e Buongiorno. Ora, però, è corsa contro il tempo per averli a disposizione contro il Crotone.

Serve una speciale dichiarazione d’idoneità, infatti, per scendere in campo domani allo Scida nel delicato confronto salvezza coi calabresi. La squadra di Nicola parte oggi alle 16 ed è in corso un vero e proprio sprint per strappare il nullaosta per la trasferta dei tre.