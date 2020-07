Toro, sospiro di sollievo: Brescia battuto, zona retrocessione allontanata

Gli uomini di Longo conquistano i tre punti in rimonta: in rete Mateju (autogol), Belotti e Zaza

Evitare la zona retrocessione: missione compiuta. Doveva essere una sfida da vincere assolutamente, quella di stasera, per gli uomini di Moreno Longo, non solo per tenere al sicuro la posizione in classifica, ma anche per risollevare il morale basso dovuto alla striscia di sconfitte delle ultime giornate.

Sfida che si è rivelata ardua fin da subito, con il Brescia in vantaggio dopo soli venti minuti di gioco. A ribaltare le sorti della gara ci hanno pensato Belotti e Zaza.

PRIMO TEMPO

Una partita intensa fin da subito: dopo la rete di Belotti, al quarto minuto, annullata per fuorigioco, un rimpallo fortuito su Meitè favorisce Torregrossa permettendo al Brescia di trovare il vantaggio sotto gli occhi di Nkoulou, il quale nulla ha potuto per evitarlo.

Risultato rimasto bloccato per tutta la prima metà gara.

SECONDO TEMPO

Il Toro rientra in campo con uno spirito nuovo e dopo soli tre minuti trova la rete del pareggio grazie ad un autogol di Mateju: Verdi trova la rete dopo una serie di tentativi, iriceve palla al limite e calcia, la palla viene deviata da Mateju e finisce dritta in rete. Dieci minuti dopo anche il Gallo trova finalmente la porta, questa volta in maniera regolare e ribalta il risultato. Finale di gara sancito da Simone Zaza che trova finalmente il goal e chiude la partita sul 3-1.