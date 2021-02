Toro, sospiro di sollievo: nessun positivo dopo l’ultimo giro di tamponi

Ma la trasferta di martedì sul campo della Lazio rimane in forse

Sospiro di sollievo in casa Toro. Dopo l’ultimo giro di tamponi non sono emersi ulteriori casi di positività nell’ambito del gruppo squadra. Al momento, dunque, i casi confermati rimangono dieci.

Otto sono relativi a calciatori, due invece i membri dello staff risultati positivi al Covid-19. Ancora in forse, comunque, la regolare disputa del match di campionato in programma tra due giorni all’Olimpico di Roma contro la Lazio.

A riguardo si attendono le disposizioni dell’Asl in merito alla ripresa degli allenamenti. Negli ultimi giorni, proprio per volere delle autorità sanitarie, i granata sono rimasti in isolamento domiciliare senza effettuare sedute.