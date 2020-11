Il Toro spreca tanto e non decolla: contro la Samp finisce 2-2

Il Torino di Giampaolo non decolla e fallisce, ancora una volta, il tentativo di uscire dalla “zona rossa” della classifica del campionato. All’Olimpico è 2-2 tra i granata e la Sampdoria nel primo dei due match del lunedì sera che chiudono la nona giornata di Serie A.

A passare in vantaggio è stato proprio il Toro grazie al solito Belotti: il “Gallo”, dopo un primo gol annullato per fuorigioco, ha trovato la rete al 25′ su assist di Singo. Nella ripresa ben quattro cambi per gli ospiti, che ribaltano la partita: sale in cattedra Antonio Candreva, autore dell’1-1 e dell’assist per l’1-2 firmato Quagliarella. Ad evitare l’ennesimo ko ci pensa Meitè al 77′. Qualche rimpianto finale, poi, per i granata che sprecano diverse occasioni per segnare il 3-2.

La classifica vede ora gli uomini di Marco Giampaolo al 18esimo posto con 6 soli punti. Una posizione che, però, potrebbe peggiorare dopo l’incontro di stasera tra Parma e Genoa.