Il Toro strappa un punto a Bergamo: con l’Atalanta finisce 0-0

Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia i nerazzurri giocano meglio ma non sfondano il muro difensivo dei granata, che vanno a 6 punti in classifica

Un Toro ancora in ripresa dalla batosta contro il Napoli strappa un punto prezioso dallo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, contro un’Atalanta più in palla, ma poco incisiva sotto porta. Alla fine prevale l’equilibrio e le due squadre vanno insieme a 6 punti in classifica.

LA PARTITA

Il primo tempo vede l’Atalanta partire decisamente meglio del Torino, che gioca più sulla difensiva. Le occasioni scarseggiano però, da una parte e dall’altra. Per i bergamaschi un tiro di Gomez al 4′, terminato sul fondo, e una svirgolata di Rigoni, che non trova la porta su assist di Zapata. I granata si affacciano nell’area avversaria solo una volta nel corso del primo tempo con un destro di Belotti: nessun pericolo per la difesa nerazzurra. La solfa non cambia nella ripresa: meglio i nerazzurri, ma il muro degli uomini di Mazzarri regge, anche quando la Dea intensifica il ritmo, con un mini-assedio nell’area di rigore avversaria. Sirigu si difende bene sia sul Papu sia su Zapata e mette in cassaforte un punto prezioso.

IL TABELLINO: ATALANTA-TORINO 0-0.

Atalanta: Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler (76′ Pasalic), De Roon, Gosens; Rigoni (63′ Ilicic), Gomez; Zapata (84′ Tumminello). A disposizione: Gollini, Rossi, Mancini, Castagne, Ali Adnan, Djimsiti, Pessina, Valzania, Barrow. All: Gasperini.

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri (77′ Lukic), Meite, Rincon, Baselli (89′ Zaza), Aina; Parigini (70′ Berenguer), Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Moretti, Soriano, Damascan, Edera. All: Mazzarri.

Arbitro: Orsato D.

Note: ammoniti Meitè (T), Palomino (A), Tumminello (A).