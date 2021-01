Il Toro studia il “piano B”: se sfuma il viola Kouamé darà l’assalto a Lammers

Dieci giorni di mercato sono passati, ne mancano ancora 18: ma in via Arcivescovado, nonostante la squadra sia in serie difficoltà, le trattative non sono ancora entrate nel vivo. Ha salutato soltanto Millico, diretto in prestito a Frosinone, e presto lo seguiranno Meitè ed Edera. Il centrocampista è vicinissimo al Milan, la conferma è arrivata dallo stesso dt Vagnati, anche se pure il Napoli ha provato a inserirsi, mentre per il classe 1997 sta entrando nel vivo l’operazione Stella Rossa, con il ragazzo che sta riflettendo sul possibile trasferimento in Serbia. E gli acquisti? Per ora, si muove poco. Perché il primo nella lista dell’uomo di mercato granata, Kouamé, non è più così sicuro di lasciare Firenze, o almeno di farlo in tempi brevi. Il club deve fare i conti con lo stop di Ribery e prima di lasciarlo andare vorrebbe una nuova alternativa, al momento difficile possa essere Zaza come aveva provato ad offrire il Toro.

